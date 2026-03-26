9人組グループ・Snow Manの深澤辰哉、宮舘涼太、岩本照が出演する「WAVEワンデー ユープラス 乱視用」を題材にした新テレビCM「ブレないぜ！WAVE EYES」篇が4月上旬から放送される。また、スペシャルサイトも公開される。【写真】キレキレダンスを披露する岩本照＆深澤辰哉＆宮舘涼太前作・前々作に引き続き、深澤、宮舘、岩本の3人が揃っての出演となる今回の新CMでは、敵のアジトに乗り込んだ3人が珍しく苦戦しながらも、「W