King ＆ Princeの永瀬廉、俳優の黒川想矢が、26日から放送されるユニバーサル ミュージック新CMの第3弾『兄弟の物語「解放」篇』に出演する。【動画】永瀬廉×黒川想矢兄弟の物語「開放」編12日から開始した「＃春うたベスト50」キャンペーンでは、音楽を聴くことで、春をより何倍も楽しめる楽曲をまとめたプレイリスト「春うたベスト50」他を公開。日本中に音楽の力で元気を届ける。永瀬が10年来のファンであるback numbe