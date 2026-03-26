9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が、4月3日から放送されるメガネブランド『Zoff（ゾフ）』新テレビCM「Zoff meets 目黒蓮 SUNCUTGlasses調光＋BLC」篇にグローバルブランドアンバサダーとして出演する。【動画】カッコよくアイウェアをつけこなす目黒蓮の新CMまたCMおよび広告クリエイティブで目黒が着用するサンカットグラスを、同日4月3日より全国のZoff店舗および公式オンラインストアで発売。これに先立ち、26日からZoff