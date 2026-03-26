ロックバンドT−BOLANが25日、バンドにとって最初で最後となる東京・日本武道館でのライブを8月10日に開催すると発表した。同ライブをもって、35年にわたる活動に終止符を打ち、同ライブを“解散”ライブとすることをメンバー自身が決断した。現在“ラストツアー”と銘打った47都道府県ツアー「T−BOLAN LAST LIVE TOUR 2025−2026終章SING THE BEST HIT JOURNEY 47」を開催中。最後に近づくにあたり、メンバー間で幾度となく話し