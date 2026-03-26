NY株式25日（NY時間14:22）（日本時間03:22） ダウ平均46502.94（+378.88+0.82%） ナスダック21985.87（+223.98+1.03%） CME日経平均先物53760（大証終比：+280+0.52%） 欧州株式25日終値 英FT100 10106.84（+141.68+1.42%） 独DAX 22957.08（+320.17+1.41%） 仏CAC40 7846.55（+102.63+1.33%） 米国債利回り 2年債 3.881（-0.008） 10年債 4.328（-0.032） 30年債 4.