ハンガリーのオルバン首相は、ウクライナへの天然ガスの供給を段階的に停止すると発表しました。総選挙を来月に控え、ウクライナへの強硬姿勢を鮮明にして選挙戦を有利に進めたい思惑があるとみられています。オルバン首相は25日、自身のSNSでウクライナへの天然ガスの供給を段階的に停止すると発表しました。ウクライナでは今年1月にロシアによる攻撃で、ロシア産の原油をハンガリーとスロバキアへ送るパイプラインが損傷。オルバ