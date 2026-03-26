【ワシントン＝向井ゆう子】米ホワイトハウスのキャロライン・レビット大統領報道官は２５日の記者会見で、トランプ大統領が５月１４〜１５日、中国・北京を訪れ、習近平（シージンピン）国家主席と会談すると発表した。トランプ氏は今月３１日から予定していた訪中を、イラン情勢への対応のため延期していた。レビット氏は、「習氏は戦闘作戦が続く間、大統領が国内に留まることが極めて重要であることを理解し、受け入れた」