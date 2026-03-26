２６日（日本時間２７日）に開幕戦の本拠地・ダイヤモンドバックス戦を迎えるドジャースの２６人のロースターが２５日（同２７日）、ＭＬＢ公式サイト内で明らかになった。開幕戦で先発する山本由伸投手（２７）、４年連続ＭＶＰを狙う大谷翔平投手（３１）、不調ながら期待の大きい佐々木朗希投手（２４）の日本人トリオは順当にメンバー入り。ベッツ、フリーマンら主力に加えてタッカー、ディアスら新加入組も加わった。一