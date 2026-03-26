イランへの軍事作戦の影響で延期されていた米中首脳会談について、アメリカのホワイトハウスは5月14日と15日に日程が再設定されたと発表しました。ホワイトハウスレビット報道官「トランプ大統領と中国の習近平国家主席による、待望されていた首脳会談が5月14日と15日に北京で開催されることになりました」ホワイトハウスのレビット報道官は25日、トランプ大統領と中国の習近平国家主席による米中首脳会談が5月14日と15日に中国