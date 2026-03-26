モナコに所属する日本代表MF南野拓実が自身のインスタグラムを更新した。南野は昨年12月に行われたクープ・ドゥ・フランス（フランス杯）ラウンド32のオセール戦にスタメン出場し、左ひざを負傷。左ひざ前十字じん帯を断裂と診断され、長期離脱となった。南野は自身のインスタグラムにリハビリ中の写真を投稿。「より強くなって戻ってきたいと思います。沢山のメッセージありがとうございます」と綴った。この投稿のコメント