きょうも為替市場はドル高が優勢となる中、ポンドドルは軟調な展開が見られ１．３３ドル台に再び値を落としている。ポンドドルは方向感のない展開が続いている中、２００日線と１００日線に上値を抑えられる展開が続いている。リバウンド相場の気配は見られるものの、なお下向きの流れに変化はない。一方、ポンド円は２１３円台に上昇。 エネルギー価格の急騰を受け、英中銀の２％目標への回帰はいまや遠い記憶のよう