イギリス遠征中の日本代表は25日、スコットランド・ダンバートン市内で合宿2日目のトレーニングを行った。MF佐藤龍之介(FC東京)が引き続き体調不良で静養し、全体練習には26人が参加。冒頭約1時間が報道陣に公開され、28日のスコットランド戦を想定した布陣練習を行った。練習は肌寒い気候の中、午後4時ごろからスタート。選手たちはランニングやボール回しでウォーミングアップを行った後、11対11の布陣練習を行った。先発組