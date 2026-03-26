3月26日（木）深夜 1:59〜2:29 放送ビビる大木おすすめ 高知でジョン万次郎の旅▼土佐清水の絶景オーシャンビューに感動▼インフィニティーデッキ&豪華室内に大興奮▼夕食も超豪華!かつお藁焼き&クエ鍋▼さんざんイジったジョン万次郎資料館館長に大感謝▼最高の旅かと思いきや…岡村、東野不満のわけとは?