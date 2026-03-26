英国遠征中の日本代表は25日、親善試合スコットランド戦（28日、ハムデンパーク）に向けてダンバートン市内で練習を行った。スローインの形を確認するゲーム形式のメニューで、MF三笘（ブライトン）が主に2シャドーの左でプレー。通常は左ウイングバックでの先発が多いが、故障離脱中のMF南野（モナコ）、MF久保（レアル・ソシエダ）の不在もあり2列目に入った。昨年9月のメキシコ戦で得点を奪いに行った終盤に左シャドーに