現地３月28日にスコットランド代表と国際親善試合を戦う日本代表が25日、敵地のグラスゴー近郊で２日目の練習を実施。約50分が公開された。体調不良により合流が遅れ、初日のトレーニングを欠席した19歳のMF佐藤龍之介はこの日も不参加。招集メンバー26人が参加した。ロンドでは和気あいあいとして雰囲気に行われるなど、リラックスムード。その後のフォーメーション練習では、３バックと４バックを織り交ぜ、スローインから