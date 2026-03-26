「オープン戦、ドジャース０−３エンゼルス」（２４日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、エンゼルスとのオープン戦最終戦に「１番・投手兼指名打者」で投打同時出場し、四回までに１１三振を記録する奪三振ショーを披露した。打者としては四回にチーム初安打となる右前打を放つなど、２打数１安打で３試合連続安打をマーク。３年ぶりの開幕二刀流に向けて万全をアピールした。変