きょうも為替市場はドル高が優勢となる中、ユーロドルは軟調な展開が見られ１．１５ドル台に再び値を落としている。本日の２１日線が１．１６１０ドル付近に来ているが、上値を抑えられた格好となっている。リバウンド相場の気配は見られるものの、なお下向きの流れに変化はなさそうだ。一方、ユーロ円は１８４円台で方向感のない展開が見られている。 本日はラガルド総裁の講演が伝わっていたが、講演前半のメ