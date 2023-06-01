新女王誕生の予感だ。フィギュアスケート世界選手権（チェコ・プラハ）で女子ショートプログラム（ＳＰ）が２５日に行われ、ミラノ・コルティナ五輪４位の千葉百音（２０＝木下グループ）が、自己ベストを大幅に更新する７８・４５点をたたき出し、首位の坂本花織と僅差の２位と上々のスタートを切った。冒頭の３回転フリップ―トウループの連続ジャンプを着氷させると、一気に波に乗る。その後のダブルアクセル（２回転半ジ