１９日、ボアオ・ゼロカーボン実証エリアのボアオ・アジアフォーラム国際会議センターとボアオ・アジアフォーラム・ホテルの屋根に設置された太陽光パネル。（ドローンから、ボアオ＝新華社記者／楊冠宇）【新華社ロンドン3月25日】英民間団体48グループ・クラブのジャック・ペリー会長が、中国海南省で開催中のボアオ・アジアフォーラム2026年年次総会に合わせて新華社の取材に応じた。ここ数年の中国の科学技術イノベーショ