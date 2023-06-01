NY株式25日（NY時間12:06）（日本時間01:06） ダウ平均46392.40（+268.34+0.58%） ナスダック21918.23（+156.34+0.72%） CME日経平均先物53500（大証終比：+20+0.04%） 欧州株式25日GMT16:06 英FT100 10085.65（+120.49+1.21%） 独DAX 22882.96（+246.05+1.09%） 仏CAC40 7827.93（+84.01+1.08%） 米国債利回り 2年債 3.873（-0.016） 10年債 4.316（-0.044） 30年債