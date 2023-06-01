世界的にも治安の良さで知られるシンガポールの警察が新たに始めた治安対策の取り組みを、日本テレビが取材しました。実はいま窃盗の被害が増加しているというシンガポール。この日、ショッピングモール内の食料品店で万引きへの対策を店主に呼びかけていた青い服の女性は警察官ではなく、地域の住民です。警察官とともに防犯指導に回っていました。シンガポールの警察は犯罪対策強化のため、去年から地域住民が参加する新たな取り