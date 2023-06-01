23日のエンゼルス戦で計2回0/3を投げ8四死球と大乱調だったドジャース・佐々木が一夜明け、ランニングなどで汗を流した。30日（日本時間31日）のガーディアンズ戦先発に向け、マーク・プライアー投手コーチと話し込む場面もあった。26日（同27日）の開幕ダイヤモンドバックス戦に先発する山本はブルペンで42球投げた。球場近郊のトーランス市内のホテルでは、大谷、山本、佐々木を描いた巨大壁画「SamuraioftheDiamo