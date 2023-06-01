◇オープン戦ドジャース0―3エンゼルス（2026年3月24日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が24日（日本時間25日）、開幕前最後となるエンゼルスとのオープン戦に「1番・投手兼DH」で出場し、4回0/3を投げ4安打3失点。12アウトのうち、6連続を含む11三振を奪う快投を見せた。打者では4回に右前打をマーク。今春初の二刀流出場で衝撃のパフォーマンスを披露し、26日（同27日）の開幕、ダイヤモンドバックス戦、31