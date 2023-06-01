開幕2戦目の27日（日本時間28日）の敵地アストロズ戦で先発予定のエンゼルス・菊池が「（WBC）は道半ばで終わってしまった。その悔しさをぶつけたい」とメジャー8年目へ抱負を語った。西武時代に同僚だったア軍の今井は、同4戦目の29日（同30日）エ軍戦に先発予定で「一緒の舞台で再会できるのは非常にうれしい」と心待ちにした。世界大会に備え日本でも「ピッチクロック」を導入すべきとの声もあるが「WBCで勝つことだけを