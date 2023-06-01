◇オープン戦ロッキーズ8―11タイガース（2026年3月24日スコッツデール）ロッキーズの菅野はタイガース戦に先発し、4回1/3を6安打2失点で開幕前最後の登板を終えた。初回に2ランを浴びるも、その後は修正し「いろんな球種で空振りも取れた。いい形で開幕を迎えられると思う」と振り返った。移籍後初登板は30日（日本時間31日）からの敵地ブルージェイズ3連戦の予定で、巨人時代にチームメートだった岡本との対戦が濃厚