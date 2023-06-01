◇オープン戦レッドソックス6―15ツインズ（2026年3月24日フォートマイヤーズ）2年ぶりに開幕ロースター入りしたレッドソックス・吉田が最高の形でオープン戦を終えた。初回2死、先発右腕ケントの80マイル（約129キロ）のカーブに反応し、右翼線を破って二塁打とした。続く2回も2死二、三塁から低めへのカットボールを右前へはじき返す2点適時打で、2安打2打点。22日のパイレーツ戦に続き、2試合連続のマルチ安打＆2打