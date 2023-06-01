２３日、年次総会が開かれるボアオ・アジアフォーラム国際会議センター。（ボアオ＝新華社記者／楊冠宇）【新華社ボアオ3月26日】中国海南省瓊海（けいかい）市博鰲（ボアオ）鎮で開催中のボアオ・アジアフォーラム2026年年次総会に参加した独コンサルティング大手ローランド・ベルガーのグローバル管理委員会共同総裁、デニス・ドゥプー氏が新華社の取材に応じた。多国間主義と自由貿易、包摂的発展に対して不変の姿勢を保ち