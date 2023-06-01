中東情勢の悪化により世界的にガソリン価格が上昇、タイではEVの需要が高まっています。日本や中国など、40を超える自動車やバイクのブランドが最新モデルを展示する「バンコク国際モーターショー2026」。中東情勢の悪化を受けた原油高を背景に、日系メーカー各社も燃料代を抑えられる車のPRに力を入れています。日産はSUVやミニバンを中心としたハイブリッド車で、燃費性能の高さをアピール。日産の担当者：（中東情勢の影響で）