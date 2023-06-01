3大会ぶりとなるFIFAワールドカップ2026本大会出場を目指すイタリア代表が、いよいよ運命の欧州予選プレーオフに臨む。26日にホームで行われる準決勝で北アイルランドと対戦し、勝利すれば31日にウェールズ対ボスニア・ヘルツェゴビナの勝者と本大会出場権を懸けて激突する。20日に発表された代表メンバーからは、FWフェデリコ・キエーザ（※代わりにFWニコロ・カンビアーギが追加招集）が離脱し、FWジャンルカ・スカマッカの