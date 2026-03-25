日清食品とパラマウントベッドは、両社で進める「『食』と『睡眠』によるウェルビーイング向上プロジェクト」の一環として、3万人の一般生活者を対象とした調査を実施し、「幸福の価値観」を7つのタイプに分類した。さらに、ウェルビーイング向上につながる「食」と「睡眠」のゴールデンアクション（推奨行動）をタイプ別に定義した。日清食品とパラマウントベッドは、「食」と「睡眠」を通じて人々のウェルビーイング向上を目指す