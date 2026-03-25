東急不動産と東急リゾーツ＆ステイは、東急リゾーツ＆ステイが運営する東急ゴルフリゾートの公式LINEミニアプリ「東急ゴルフリゾート LINEミニアプリ」（以下、同ミニアプリ）を3月23日から提供開始した。同ミニアプリは、東急リゾーツ＆ステイが提供する会員プログラム「東急リゾーツ＆ステイ SMART CLUB（以下、SMART CLUB）」と連携し、ポイントの利用・獲得や会員情報の一元管理が可能。LINE公式アカウントを友だち追加してSMA