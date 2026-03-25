ぐるなびは、農林水産省の補助事業「砂糖等の新規需要開拓支援事業」のうち、インバウンド向け等の消費拡大に向けたマーケティング調査の一環として、全国和菓子協会、日本洋菓子協会連合会の協力のもと、「砂糖を利用したお菓子に関する消費実態・意識調査」を実施した。その結果、調査で分かった「インバウンド×お菓子」の消費実態と、砂糖の新たな可能性について明らかにした。今回のWEB調査によると、訪日時のお菓子購入意向