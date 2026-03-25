「サンキスト 100％オレンジ」森永乳業は、果汁ブランドとしてお馴染みの「サンキスト」から、「サンキスト 100％オレンジ」を3月31日から発売する。「サンキスト」シリーズは、果実本来の魅力を最大限にいかして、消費者に楽しさと幸せを届けることをコンセプトに、さまざまな果汁飲料を展開している。「サンキスト 100％オレンジ」は、日本では1976年に初めて発売し、長年支持されてきた同社の定番果汁飲料商品。今回容器および