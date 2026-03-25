日本出版販売のグループ会社、学研ステイフルは、「mojojojo（モジョジョジョ）マスコットバスボール」を3月24日から発売した。ぬいぐるみ作家・尾崎歩美さんが手がける「mojojojo」は、独特な表情と素朴なあたたかさが魅力の人気シリーズ。特にフィギュアマスコットは「ゆるくてかわいい！」とSNSでも話題になっている。「mojojojoマスコットバスボール」そんな人気キャラクターたちが、ついにバスボールになって登場する。お風呂