「森永おいしい熟成チーズ」森永乳業は、「森永おいしい熟成チーズ」を、4月1日から発売する。近年、国産チーズへの関心が高まっており、農林水産省「令和6年度チーズの需給表」によると、日本の国産ナチュラルチーズ生産量は4万5372トン（5年前比較113％）（農林水産省「チーズ需給表」（畜産局牛乳乳製品課調べ））と高水準で推移している。さらに、料理に気軽に使える、国産シュレッドチーズは5年前比146％（インテージ SRI＋