「ミルクキャラメル＜カフェラテ味＞」森永製菓は、純喫茶の世界観をモチーフに、やさしい甘さと懐かしさでほっと一息つける「ミルクキャラメル＜カフェラテ味＞」を4月7日から発売する。近年、若い世代の間でレトロブームが広がる中、「ミルクキャラメル＜カフェラテ味＞」はカフェラテと「ミルクキャラメル」の濃厚なおいしさを組み合わせ、口に広がるコーヒーの香りとコク深いミルクの味わいで“非日常”の癒し時間を届ける商品