本田技研工業（以下、Honda）は、昨年12月に東京都渋谷区でポップアップイベントとして期間限定オープンしたスパイスカレー専門店「プレリュー堂」で提供したオリジナルスパイスカレーをレトルト商品にした「プレリュー堂 スパイスポークカレー」を、4月17日からHonda公式ECサイト「Honda Fun Shop」で発売する。「プレリュー堂」では、「PRELUDE（プレリュード）」の発売を記念し、PRELUDEにHonda車として初めて採用した制御技術