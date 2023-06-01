25日が給料日という人も多いかと思います。毎月給料は現金手渡し、みんなで社員旅行。どこか懐かしい昭和のような会社で働く人たちに注目しました。明るく開放的な社内で笑顔で、生き生きと働く社員たち。よく話し、よく働き、そんな職場を作り出す秘訣は職場を作り出す秘訣は「昭和」にありました。デザインスクールを運営する「日本デザイン」は、社員23人の平均年齢は28歳と若い人材が集まるITベンチャー企業です。「Live News