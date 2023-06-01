無免許で美容外科手術をしたとしてミャンマー人2人が逮捕された事件で、男1人が起訴されました。去年5月以降、都内のビルなどで、ミャンマー人女性3人に対し、医師免許がないのに美容外科手術をしたとしてミャンマー人2人が逮捕された事件で、東京地検は41歳の男を起訴しました。一方、30歳の男性については25日までに不起訴処分とし、理由については「証拠関係を鑑みた結果、不起訴処分とした」としています。