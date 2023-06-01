25日夕方、愛知県瀬戸市で車3台が絡む事故が発生し、女性1人が死亡しました。最初に事故を起こした車は現場から逃走していて、警察が行方を追っています。 【写真を見る】車3台が絡む事故で女性(85)が死亡…最初に事故を起こした車は逃走中警察が“ひき逃げ事件”として行方追う愛知・瀬戸市 警察によりますと、25日午後4時半過ぎ、瀬戸市西山町の信号のない交差点で、車と軽乗用車が出合い頭に衝突。そのはずみで、軽乗用