イランがアメリカが提示した戦闘終結の条件を拒否する姿勢を示したと、イランメディアが報じました。イラン側は、戦闘終結に向けイランに対する攻撃が行われない保証や、損害賠償の支払いなど5つの条件を提示しています。イラン国営メディアは25日安全保障担当の高官が「イランはアメリカが提示した戦闘終結の条件を拒否する姿勢を示した」と明らかにしたうえで、「トランプ大統領に戦争終結の時期を決めさせることは許さない」と