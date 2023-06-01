日本の野菜工場や肉の代替食など最新技術を使った食の仕組み＝フードテックや、農産物をアピールしようと、外国大使らを招いたイベントが開かれました。鈴木農水相「私達の国は人口が少しずつ減りますけど、世界のマーケットはもっともっと大きくなりますから、そうしたマーケットを日本の食の分野で取っていけるように」イベントは、鈴木農水相が主催し、およそ60か国の在京大使らが招かれました。フードテックの企業が植物工場や