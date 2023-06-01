２１日、「桃夢紅橋・童研運河−京津冀少年文化行」イベントで、桃の花の絵を描く児童ら。（天津＝新華社配信）【新華社天津3月26日】中国天津市少年児童活動センター（天津市少年宮）が運河文化の継承を目的に企画したイベント「桃夢紅橋・童研運河−京津冀（けいしんき）少年文化行」が21日、幕を開けた。京津冀3地域（北京・天津・河北2市1省）の児童らが「桃花祭り」を楽しみ、天津発祥の地とされる「三岔（さんさ）河口」で