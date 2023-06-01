記者会見に臨む中国外交部の林剣報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京3月25日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は25日の記者会見で中東情勢に関する質問に答え、イランの戦争は外部への波及が持続的に拡大し、中東と世界の平和と安定に大きな影響を与えていると指摘、即時停戦が地域諸国の人々の共通の期待であり、国際社会の共通の声だと強調した。林氏は、中国は戦闘開始以来、停戦のために奔走を続け、平和のた