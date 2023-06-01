プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「カブと鶏団子風煮物」 「ナメタケのポテトサラダ」 「ハンペンのかき玉汁」 の全3品。 手の込んだ鶏団子は一工夫で簡単に！意外な組み合わせのポテトサラダにフワフワのスープを添えて。【主菜】カブと鶏団子風煮物 鶏団子を作るのはちょっと面倒という時は、ちょっとしたアイデアで団子風に作れ食べ応えもアップ！ ©Eレシピ 調理時間：2