服だけでなく、小物もアップデートしたい気分。そんなときに注目してほしいのが【しまむら】で展開されている淡色系ブランド【tal.by yumi.（タル バイ ユミ）】の新作アイテムです。バッグやシューズなど、大人コーデになじみやすいデザインで、いつものスタイリングにプラスするだけで全体の印象がぐっとこなれそう。今回は、完売前にぜひチェックしてほしい、新作の「バッグ & シューズ」を紹介し