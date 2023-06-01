このところ大阪の街に出没し続けている“迷いジカ”。25日、ついに捕獲されました。シカの聖地・奈良からは「戻すことは認められない」との発言が飛び出しました。冷たい雨が降りしきる中、警察官らに囲まれている1頭のシカ。目撃が相次いでいた、“迷いジカ”とみられます。25日、その姿が確認されたのは、大阪市内にある警察施設の敷地内。シカをおびき寄せようと、慎重な誘導が続きます。シカが動き出すと、現場には緊張感が走