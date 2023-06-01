26日午前0時43分ごろ、東京都で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は新島・神津島近海で、震源の深さはごく浅い、地震の規模を示すマグニチュードは2.2と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、東京都の新島村です。【各地の震度詳細】■震度1□東京都新島村気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています