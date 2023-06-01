イラン国営放送は25日、アメリカが提示した15項目の停戦条件をめぐり、イランは「過度な要求」だとして拒否すると報じました。イラン国営放送は25日、高官の話として、アメリカが提示した15項目の停戦条件をめぐり、イランは拒否するとした上で、「トランプ大統領に戦闘終結の時期を決めさせることはない」との立場を伝えました。15項目の条件には、イランが核兵器の取得を目指さない確約やウラン濃縮の完全な停止、ホルムズ海峡の