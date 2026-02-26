時代を超えて愛され続けるジバンシイの名香「ランテルディ」から、新たな物語が誕生♡2026年は“禁断の花”ナルキッソスにフォーカスした、幻想的でスリリングな香りが登場します。氷のように研ぎ澄まされた透明感と、官能的な余韻が重なり合う新作フレグランスは、まとうだけで印象を格上げ。自分らしい美しさを引き出したい女性にぴったりの一本です♪ 禁断の花が導く新たな物語 1957年に誕生した「ランテルディ